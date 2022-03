Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (25.03.2022) in ein Geschäft an der Tunnelstraße eingebrochen. Die Täter gingen gegen 02.00 Uhr auf die Gebäuderückseite und brachen dort ein Fenster auf um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus dem Verkaufsraum erbeuteten sie mehrere Tausend Euro Bargeld sowie einen Monitor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

