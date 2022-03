Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (27.03.2022) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Badeanstalt an der Plieninger Straße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Eine 57 Jahre alte Frau bemerkte den 32-Jährigen gegen 15.15 Uhr, wie dieser sie im Bereich der Damenumkleiden zunächst anstarrte und anschließend vor ihr unbekleidet onanierte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 32 Jahre alten Mann vorläufig fest. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

