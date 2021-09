Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz/ Kiepenkerl gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Fabianus-Kirchplatz in Osterwick die Kiepenkerl-Figur gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (06.09.21) und Mittwoch (08.09.21). Die Täter demontierten sie fachmännisch von der Metallsockelplatte. Wie sie die rund 200 Kilo schwere Statur abtransportiert haben, ist nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell