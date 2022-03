POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots) - Am Samstag (26.03.2022) wurden in den frühen Morgenstunden in der Löwenstraße und der Roßhaustraße insgesamt zehn Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte hatten zwischen 03.00 Uhr und 08.00 Uhr an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten sowie an zwei Fahrzeugen Scheibenwischer abgerissen und die Fahrzeugseiten zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend ...

