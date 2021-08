Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht in der Kaiserstraße + Strohballen brennt + Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe + Cross-Maschine sichergestellt

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 11.08.2021

+++

Friedberg: Unfallflucht in der Kaiserstraße

Am Montag kam es in der Friedberger Kaiserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein blauer Ford an der vorderen, rechten Stoßstange beschädigt wurde. Das Auto parkte zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 122. Nach ersten Schätzungen beträgt der hinterlassene Schaden etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.

+++

Niddatal: Strohballen brennt

Am Dienstagabend hat an der B45 bei Niddatal ein Rundballen gebrannt. Feuerwehrkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf weitere rechtzeitig verhindern. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Stroh vorsätzlich entzündet worden sein könnte und ermittelt wegen Brandstiftung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Ermittlern in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Am Schaufenster eines Fachgeschäftes in der Kaiserstraße hinterließ ein bislang Unbekannter zwischen Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Offenbar hatte man mit einem spitzen Gegenstand mehrmals gegen das Glas geschlagen. Der Schaden war am Dienstagabend gegen 18 Uhr bemerkt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Ranstadt: Cross-Maschine sichergestellt

Die Polizei hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Ober-Mockstädter Dorfgemeinschaftshauses ein vermutlich gestohlenes Motorrad sichergestellt. Dafür sprechen das aufgebrochene Zündschloss der schwarzen Crossmaschine sowie das montierte Kennzeichen, welches bereits vor mehreren Wochen als verloren gemeldet worden war. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Urkundenfälschung ein. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei in Nidda (06042/9648180) oder in Büdingen (Tel. 06042/96480) zu melden. Wer kann Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer der Maschine geben? Wer konnte beobachten, wer diese dort abstellte? Hinweis für die Redaktion: Ein Foto des sichergestellten Zweirades gehört zur Meldung. Dieses kann im Rahmen der Berichterstattung genutzt werden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell