Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ungebetene Gäste plündern Gartenlaube

Hemer (ots)

Zum ersten Mal in diesem Jahr suchte ein Schrebergärtner am Dienstag seine Parzelle an der Kantstraße auf, um Frühjahrsputz zu machen. Er fand eine offenstehende Gartenlaube. Unbekannte haben in den vergangenen Monaten seit Ende Oktober Rasenmäher, Trimmer und mehrere andere Gartengeräte gestohlen und die ganze Laube verwüstet. Möglicherweise haben sich Unbekannte längere Zeit in der Hütte aufgehalten. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell