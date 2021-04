Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger mit Jugendlichen

Halver (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher ist am Montag gegen 20.25 Uhr in Höhe einer Tankstelle vor einem Motorradfahrer auf die Von-Vincke-Straße getreten. Der Jugendliche drohte dem Fahrer mit einem Gegenstand in der Hand. Der Biker wich aus und fuhr weiter. Der Unbekannte lief ihm bis zum Kreisverkehr hinterher. Der Fahrer erstattete Anzeige wegen Bedrohung.

Am Dienstag kurz nach 22 Uhr fielen drei Jugendliche auf der Katrineholmstraße auf. Sie liefen in Richtung Innenstadt und traten an mindestens zwei Pkw die Seitenspiegel ab. Unterwegs zerschellte eine mitgeführte Flasche Weißwein auf der Straße. Einer der Jugendlichen soll eine graue oder dunkle Daunenweste getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Halver unter Telefon 9199-0. (cris)

