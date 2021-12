Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Räuberischer Diebstahl am frühen Sonntagmorgen, Polizei sucht Zeugen

Niebüll (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.12.2021), gegen 04:20 Uhr, kam es im Süderfangweg in Niebüll zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann entwendete zunächst Wertsachen aus einem unverschlossenen PKW und begab sich anschließend zu weiteren Fahrzeugen, bei welchen er überprüfte, ob die Türen verschlossen waren. Der Geschädigte des vorangegangenen Diebstahls beobachtete die Handlungen und sprach den Mann kurze Zeit später an, woraufhin dieser den Geschädigten schubste und anschließend fußläufig in Richtung Osterweg flüchtete. Der Geschädigte fiel durch das Schubsen des Täters zu Boden und erlitt Schürfwunden an den Knien und den Füßen.

Der Unbekannte wurde durch den Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 16-17 Jahre alt, weiße Turnschuhe, dunkelblaue/schwarze Kleidung (Steppjacke), Schiebermütze (mit kleinem Schirm), kurze dunkle Haare.

Das Polizeirevier in Niebüll hat die Ermittlungen dieses Räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04661/4011 0. Vielen Dank!

