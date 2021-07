Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Arbeiter stürzt auf Schiff

Bremerhaven (ots)

Um 4:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Betriebsunfall im Fischereihafen gerufen. Ein Mitarbeiter war auf einem Schiffsneubau gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Durch die sehr beengten Verhältnisse in dem Schiff, war die Unterstützung des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr zwingend erforderlich. Nach der medizinischen Erstversorgung konnte der Verletzte u.a. durch die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr zu einer Luke im Rumpf des Schiffes transportiert werden. Von dort erfolgte dann die Rettung mittels Drehleiter und die Übergabe an den Rettungsdienst. An dem Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

