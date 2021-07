Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Person in Weser

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 05:25 Uhr im Bereich Zoo am Meer eine Person in der Weser gemeldet. Das Tochterboot des mit alarmierten Seenotrettungskreuzers Hermann Rudolf Meyer, konnte die Person bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte retten. Die gerettete Person wurde an den mit alarmierten Rettungsdienst übergeben und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell