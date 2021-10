Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Stoppschildkontrolle

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Aufgrund der schwerwiegenden Verkehrsunfälle, die sich in letzter Zeit immer wieder an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen ereigneten, wurde heute, 27.10.2021 zwischen 11:45 und 12:25 Uhr, erneut an dieser Örtlichkeit eine Kontrolle durchgeführt. Fünf Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund der Missachtung des Stoppschildes gebührenpflichtig verwarnt werden. Zudem führten zwei Fahrzeugführer ihren Führerschein bzw. den Fahrzeugschein nicht mit und müssen diese bei der Polizei nachzeigen. Ein Motorradfahrer wurde außerdem verwarnt, weil er beim Überholen eines anderen Fahrzeugs verbotswidrig über die durchgezogene Linie fuhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell