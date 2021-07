Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht

Krauschwitz, Landkreis Görlitz (ots)

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr überprüften Bundespolizisten in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) die Personalien eines polnischen Bürgers. Dabei kam ans Licht, dass die Justiz mehrfach nach dem 42-Jährigen fahnden ließ. So hatte das Amtsgericht Weißwasser einen Sitzungshaftbefehl wegen Fernbleibens zur Hauptverhandlung und die Staatsanwaltschaft Görlitz später einen europäischen Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ausgestellt. Beiden Haftbefehlen liegen mehrere Diebstahlshandlungen in den Jahren 2014 und 2015 zugrunde. Über den Sitzungshaftbefehl hat mittlerweile ein Ermittlungsrichter entschieden. Demnach war der Angeklagte in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell