Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sexuelle Belästigung in mehreren Fällen

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen am Neckar (ES): Radfahrerin mit Fußgänger kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Freitag, gegen 13.45 Uhr, im Einmündungsbereich der Heilbronner Straße/Bismarckstraße gekommen. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Damenrad die Heilbronner Straße stadteinwärts, als nach der Einmündung zur Bismarckstraße ein 75-jähriger Fußgänger unmittelbar vor ihr unachtsam auf die Fahrbahn trat und diese überqueren wollte. Durch den Zusammenprall kamen beide Beteiligten zu Fall und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung durch den anwesenden Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Nürtingen (ES): Kollision zwischen Rennrad und Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer ist es am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, in der Gerberstraße gekommen. Der 33-jährige Lenker eines Ford Fiesta befuhr die Gerberstraße in Richtung Steinengrabenstraße. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Christophstraße abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 52-jährigen Radfahrer. Dieser konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Ostfildern-Nellingen (ES): Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein dreijähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmittag an der Kreuzung Otto-Schuster-Straße/Schwabstraße ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW Golf die Otto-Schuster-Straße in Richtung Hindenburgstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er an der Kreuzung zur Schwabstraße nach rechts abbiegen und übersah hierbei das dreijährige Mädchen, welches in Begleitung seiner Mutter mit einem Laufrad die Schwabstraße überqueren wollte. In der Folge kam es zu einer leichten Berührung zwischen Pkw und dem querenden Kind. Eine medizinische Sofortversorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Mössingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Eine Großmutter und ihr Enkel sind bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße am Freitagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr fuhr die 64-Jährige Lenkerin eines Citroen C3 auf das Gelände eines Einkaufsmarktes und wollte nach links abbiegen, um zu den dortigen Parkplätzen zu gelangen. Hierbei streifte sie mit dem Außenspiegel die 68-jährige Seniorin, welche mit ihrem Enkelkind zeitgleich die Zufahrt zu den Parkplätzen überqueren wollte. Beide stürzten hierdurch zu Boden und wurden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Tübingen (TÜ): Frauen sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen in mehreren Fällen gegen einen 25-jährigen Gambier. Am Samstagmorgen teilte eine 20-Jährige mit, dass sie gegen 05.10 Uhr am Hauptbahnhof Tübingen von einem zunächst unbekannten Mann belästigt und mehrfach bedrängt wurde, indem er sie unter anderem an den Armen festhielt und versuchte ihr in den Schritt zu fassen. Die Frau konnte sich losreißen und flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Um 08.15 Uhr wurde durch einen Busfahrer mitgeteilt, dass ein Mann soeben eine 22-jährige Frau in seinem Linienbus im Bereich der Schnarrenbergstraße belästigte und ihr an den Po fasste. Durch den raschen Hinweis des Busfahrers konnte der Tatverdächtige noch vor Ort durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der junge Mann für beide Taten verantwortlich ist. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung steht der 25-Jährige zudem im Verdacht, am Freitag, gegen 14.00 Uhr, eine 22-jährige Frau im Bereich der Österbergstraße angesprochen zu haben. Als sie nicht weiter auf das Gespräch einging und weiterlief, folgte ihr der Tatverdächtige und berührte sie unsittlich am Gesäß. Aufgrund der verbalen Gegenwehr der Frau entfernte er sich anschließend in Richtung Lustnauer Tor.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart, Telefon: 07121 942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell