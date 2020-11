Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Beamte bei Widerstand verletzt; Verkehrsunfälle; Hindernisse auf der Bundesstraße; Raser aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen

Drei Beamte bei Widerstand verletzt

Drei Polizeibeamte sind am Donnerstagabend bei einem Einsatz in der Burgstraße verletzt worden. Die zivil gekleideten Beamten einer Rauschgiftermittlungsgruppe wollten gegen 19.40 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 43 Jahren einer Personenkontrolle unterziehen, da von ihnen deutlicher Marihuana-Geruch ausging. Als sich die Polizisten ausgewiesen hatten, versuchte das Duo zu flüchten. Gegen ihre anschließende Festnahme leisteten beide Männer Widerstand. Der 26-Jährige wehrte sich derart heftig, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert werden mussten. In seiner Jacke fanden die Beamten in der Folge etwa 50 Gramm Marihuana. Der 43-Jährige hatte bereits während der Kontrolle eine kleinere Menge Marihuana weggeworfen, das jedoch ebenfalls aufgefunden und beschlagnahmt werden konnte. Da der 26-Jährige während seiner Festnahme lautstark über angebliche gesundheitliche Probleme klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den Mann untersuchte. Diesem gegenüber räumte er ein, doch keine entsprechenden Einschränkungen zu haben. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Neben den drei Polizeibeamten, die ihren Dienst zunächst fortsetzen konnten, erlitten auch die Tatverdächtigen leichte Verletzungen. Bei einem Beamten trat später Dienstunfähigkeit ein. Die polizeibekannten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. (mr)

Reutlingen (RT): Kind auf Parkplatz angefahren

Ein kleiner Junge ist am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße von einem Sprinter angefahren worden. Das sieben Jahre alte Kind befuhr um 15.10 Uhr mit seinem Tretroller den für Fußgänger vorgesehenen Weg zwischen den Parkreihen. Am Ende des Fußwegs fuhr der Kleine ohne anzuhalten und auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Zufahrt des Parkplatzes. Ein 31 Jahre alter Lenker eines Transporters konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem von rechts, hinter geparkten Fahrzeugen hervorkommenden Jungen nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall stürzte der Siebenjährige von seinem Roller und zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 21-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Pestalozzistraße/ Hermann-Ehlers-Straße ereignet hat. Eine 80-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen 17.45 Uhr auf der Pestalozzistraße unterwegs und wollte nach links in die Hermann-Ehlers-Straße abbiegen. Dabei erfasste sie eine 21-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn in der Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Gustav-Schwab-Straße querte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 21-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen kümmerte sich um die junge Frau, die zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (ht)

Münsingen (RT): Von glatter Fahrbahn abgekommen

Eine Leichtverletzte und ein Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, auf der L230 zwischen Münsingen und Böttingen ereignet hat. Eine 30-Jährige war mit ihrem Seat in Richtung Böttingen unterwegs, als sie kurz vor der Abfahrt Auingen wegen plötzlich auftretender Straßenglätte mit ihrem Wagen gegen die rechten Leitplanken rutschte, ins Schleudern geriet und nachfolgend noch mit den Leitplanken auf der linken Seite kollidierte. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 4.500 Euro. (ht)

Münsingen (RT): Bus streifte Sattelzug

Am Ortsbeginn von Münsingen ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 465 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug gekommen. Der 60 Jahre alte Buslenker kam um 14.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte an dem Sattelzug eines 46-Jährigen entlang. Hierbei war ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Zur Beseitigung von Fahrzeugteilen und zur Reinigung der Fahrbahn mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausrücken. Kurz vor 16.30 Uhr war die B 465 wieder frei befahrbar. (ms)

Bad Urach (RT): Auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen

Ein Transporter ist am Donnerstagnachmittag auf der überfrierenden Fahrbahn von der Straße abgekommen und hat sich im angrenzenden Graben einmal überschlagen. Ein 32-Jähriger war um 15.30 Uhr in einem Streetscooter auf der L 245 von Hengen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs. Aufgrund fallender Temperaturen gefror die nasse Fahrbahn und der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Kastenwagen. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug einmal und blieb auf den Rädern stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Transporter musste abgeschleppt werden. (ms)

Hülben (RT): Nach Vorfahrtsmissachtung abgeschleppt

Zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in Hülben. Ein 65 Jahre alter Mann war kurz vor elf Uhr mit einem BMW auf der Heiligenbergstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung mit der Kaltentalstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 23-jährigen Sprinter-Lenkers. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Zuge der Unfallermittlungen prüft das Polizeirevier Metzingen auch, ob der 23-Jährige zu schnell unterwegs war. (mr)

Esslingen (ES): Gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht

Sachschaden in Höhe von etwa 26.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Obertürkheimer Straße ereignet hat. Eine 46-Jährige wollte dort gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Touran rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei hatte sie offenbar den falschen Gang eingelegt und das Gaspedal betätigt. In der Folge fuhr sie mit ihrem Wagen vorwärts über eine Schotterbegrenzung, wo sie zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen geparkten Seat prallte. Von diesem wurde ihr Pkw nach rechts abgewiesen und krachte in die Seite eines ebenfalls parkenden VW Golf. Nachfolgend kollidierte ihr Wagen noch mit einem geparkten Ford und kam anschließend zum Stehen. Der Golf wurde dabei so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Die 46-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (rn)

Wernau (ES): Hindernisse auf der Bundesstraße verteilt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen nachdem ein Unbekannter zum wiederholten Mal alte Brote und sonstige alte Backwaren auf der Brücke bei der Überleitung der B 10 auf die B 313 in Fahrtrichtung Stuttgart verteilt hat. Seit etwa März diesen Jahres gingen immer wieder Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die vor allem in den frühen Morgenstunden über Hindernisse auf der Fahrbahn berichtet hatten. Seit Anfang November häufen sich die Vorfälle. Alleine seit vergangenen Sonntag und wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen zwei Mal Hinweise auf größere Plastiksäcke auf der Fahrbahn ein, wodurch es durch Brems- und Ausweichmanövern zu gefährlichen Situationen gekommen war. In beiden Fällen waren auf der Fahrbahn verteilte Brotlaibe und in Müllsäcken verpackte Backerzeugnisse gefunden worden. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. Insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmer gebeten sich zu melden, die durch die Gegenstände zum Bremsen und Ausweichen gezwungen worden waren. (cw)

Deizisau (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der B10 zwischen Deizisau und Plochingen gekommen. Eine 27-Jährige war mit ihrem Audi in Richtung Göppingen unterwegs, als sie auf einen im stockenden Verkehr stehenden Mercedes auffuhr. Der 45-jährige Mercedes-Lenker sowie die Audi-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (ht)

Filderstadt (ES): Fahrzeug umgekippt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B27 ist ein Kleintransporter umgekippt. Kurz nach 11.30 Uhr war die 26-jährige Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Aichtal und Bonlanden in Richtung Stuttgart unterwegs, als der Motor des Wagens überhitzte und die Frau daher auf den Standstreifen fuhr. Dabei geriet der Transporter nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge lenkte die 26-Jährige zu stark dagegen, worauf das Fahrzeug auf die linke Seite kippte. Nachfolgend schlitterte der Transporter auf die linke Fahrspur. Die 26-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens wurde die B27 kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf zirka 3.000 Euro. (ht)

Nürtingen (ES): Radfahrerin schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 59-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Straße Am Kelterberg zugezogen. Kurz nach elf Uhr war die Zweirad-Lenkerin auf der abschüssigen Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau durch ein Schlagloch und stürzte bei der anschließenden Bremsung von ihrem Rad. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Lenningen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Auf rund 40.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 1211 entstanden ist. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Skoda Octavia die Landesstraße von Lenningen in Richtung Grabenstetten. Im Kurvenbereich geriet der Wagen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Ford S-Max eines 36-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda seitlich gegen eine Felswand geschleudert und kam dort zum Stehen. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): Raser aus dem Verkehr gezogen

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 23-Jähriger, den die Verkehrspolizei Tübingen am Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen hat. Der Golf-Lenker fuhr gegen 19.10 Uhr auf der Hegelstraße und wurde von einer Videostreife mit 61 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Den Fahrer erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. (mr)

Albstadt (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von zirka 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag auf der L 442 entstanden. Ein 61-Jähriger war um 16.10 Uhr mit einem VW Touran auf der Landstraße von Tailfingen herkommend in Richtung Neuweiler unterwegs. Da er zum Schützenhaus abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein nachfolgender, 54 Jahre alter Ford-Lenker zu spät. Er konnte nicht mehr abbremsen und prallte mit seinem Transit ins Heck des Touran. Dieser wurde im Anschluss noch gegen den Audi A 6 eines 78-Jährigen geschoben. Der Senior stand mit seinem Fahrzeug auf der Zufahrt zum Schützenhaus und wollte auf die L 442 einbiegen. Ersten Erkenntnissen nach waren alle Fahrer unverletzt geblieben. (ms)

