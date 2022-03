Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stürze mit E-Scootern - drei Schwerverletzte

Stuttgart-Untertürkheim/-Mitte/-Steinhaldenfeld (ots)

Gleich drei folgenschwere Stürze mit E-Scootern ereigneten sich in der Nacht von Samstag (26.03.2022) auf Sonntag (27.03.2022) im Stadtgebiet. Ein alkoholisierter 30-jähriger Mann stürzte kurz vor Mitternacht in der Kappelbergstraße in Stuttgart-Untertürkheim ohne äußere Einwirkung mit einem E-Scooter. Gegen 01.50 Uhr wurden Passanten im Bereich des Marktplatzes in Stuttgart-Mitte durch einen lauten Schlag auf einen ebenfalls alkoholisierten 41-jährigen Mann aufmerksam, der am Boden lag und offensichtlich mit einem E-Scooter gestürzt war. Gegen 04.10 Uhr verlor dann in Stuttgart-Steinhaldenfeld noch ein 21-Jähriger in der Steinhaldenstraße unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen E-Scooter, streifte einen geparkten Renault Clio und stürzte anschließend. Die drei Männer wurden jeweils durch den Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

