Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysatoren entwendet

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Zwischen Sonntag (20.03.2022) und Freitag (25.03.2022) haben Unbekannte an mindestens drei in der Universitätsstraße geparkten Pkw verschiedener Marken die eingebauten Katalysatoren im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Täter verwendeten hierzu mutmaßlich einen Trennschleifer, mit dem sie die Auspuffanlage durchtrennten. Bereits am Mittwoch (23.03.2022) hatte ein Geschädigter Anzeige erstattet, zwei weitere Autobesitzer meldeten die Diebstähle gestern, konnten aber den Tatzeitraum näher eingrenzen. Die betroffenen Fahrzeuge waren alle auf demselben, an der Einmündung zur Pfaffenwaldstraße gelegenen Parkplatz abgestellt. Zeugen, die dort in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

