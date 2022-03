Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagvormittag (25.03.2022) in einem Zimmer eines Reihenhauses an der Heubergstraße ein Brand ausgebrochen. Im Bereich des Dachgeschosses stellten ein 75 Jahre alter Vater sowie sein 30-jähriger Sohn gegen 10.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest und brachten sich im Freien in Sicherheit. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren vor Ort. Die Feuerwehr meldete gegen 10.55 Uhr Feuer aus. Die Flammen zerstörten Teile des Zimmers, das Haus blieb jedoch bewohnbar. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Bewohner, die letztlich unverletzt blieben. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schwarenbergstraße.

