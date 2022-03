Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (24.03.2022) einen 48 Jahre alten Mann an der Stadtbahnhaltestelle Raitelsberg festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Passanten riefen gegen 15.15 Uhr die Polizei, nachdem sie den 48-Jährigen schwankend auf dem Bahnsteig entdeckt hatten, der dort auch bereits mehrere persönliche Gegenstände verloren haben soll. Die alarmierten Beamten fanden daraufhin in der Nähe des Mannes eine auf dem Boden liegende Streichholzverpackung, in der sich mehrere mutmaßliche Opium-Plomben befanden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden sie dann neben einer Plombe mit mutmaßlichem Marihuana auch eine Kleinstmenge mutmaßliches Heroin. Der daraufhin festgenommene 48-jährige algerische Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (25.03.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

