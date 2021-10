Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer; Verursacher flüchtet

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.10.2021, 16:20 Uhr

Ort: Zweibrücken, Felsbachstraße. SV: Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der die Straße Oberer Stadtweg in Richtung Felsbachstraße befahren hatte, bog an der Einmündung zur Felsbachstraße nach links in Richtung Mörsbacher Straße ab, ohne auf einen bevorrechtigten 38-jährigen Motorradfahrer zu achten, der sich auf der Felsbachstraße - von rechts aus Richtung Niederauerbach-Kaserne - dem Einmündungsbereich zum Oberen Stadtweg genähert hatte, um nach links in diesen einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Motorradfahrer stark abbremsen, so dass das Zweirad ins Schlingern geriet und der 38-Jährige mit seiner Maschine zu Sturz kam. Dabei wurde er leicht an der Schulter und an einem Finger verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Der Fahrer des Pkw, der dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hatte, entfernte sich unerlaubt in Richtung Mörsbacher Straße von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw in der Größe eines VW-Golfs, Fahrzeugmarke und Typ sind jedoch unbekannt. Eine Berührung zwischen Pkw und Motorrad fand nicht statt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell