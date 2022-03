Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sollen in der Nacht zum Donnerstag (24.03.2022) mutmaßlich im Bereich der Ingelfinger Straße und der Sachsenstraße einem 41 Jahre alten Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn beraubt haben. Ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer alarmierte gegen 05.00 Uhr die Polizei, nachdem ihn der 41-Jährige in der Ingelfinger Straße angesprochen und ihm mitgeteilt hatte, ausgeraubt worden zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Täter dem Mann in der Zeit vor 02.15 Uhr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm seine Bauchtasche mit unter anderem mehreren Hundert Euro Bargeld entrissen haben. In diesem Zusammenhang fielen im Bereich der Ingelfinger Straße zwei männliche Personen auf, die beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort waren. Inwiefern und ob diese an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und rund 175 Zentimeter groß sein. Einer davon trug eine schwarze Softshelljacke, einen hellen Pullover mit goldenem Muster sowie eine Jeans mit Schriftzug im Gesäßbereich. Er soll schwarze, kurze, zurückgegelte Haare sowie eine auffällig hohe piepsige Stimme haben. Der andere soll dunkelblonde, nackenlange, lockige Haare unter einer schwarz-weißen Schildmütze mit der Aufschrift Raiders getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

