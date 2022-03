Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigungen an Haltestellen

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (26.03.2022) an SSB-Haltestellen durch Vandalismus einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Gegen 05.30 Uhr waren einem Busfahrer die zerstörten Glasscheiben an der Bushaltestelle "Hegel-Gymnasium" in der Robert-Koch-Straße aufgefallen. Bei der Überprüfung weiterer Haltestellen in der Umgebung wurde auch an der Stadtbahnhaltestelle "Lapp" in der Straße Am Wallgraben eine Beschädigung an der Verglasung des Fahrplanaushangs entdeckt. Bereits um 02.50 Uhr war es zu mehreren Sachbeschädigungen am Bahnhof Vaihingen gekommen. Es wurden mehrere verglaste Werbetafeln eingeworfen sowie die Scheibe eines Fahrkartenautomaten zertrümmert. Zudem wurden Stehtische von Gastronomiebetrieben umhergeworfen. Ermittlungen hierzu erfolgen durch die Bundespolizei. Dort liegen Täterhinweise auf vier männliche Jugendliche bzw. Heranwachsende vor. Drei von ihnen sollen demnach mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein und vermutlich Jogginghosen getragen haben, zwei in schwarz und einer in hellgrau. Die Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189903400. Hinweise an das Bundespolizeirevier Stuttgart werden unter der Nummer +4971187035200 erbeten.

