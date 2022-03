Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr muss für Abwasserpumpe aushelfen

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Montagabendstunden, des 28. Februar 2022, wurde der Ortsbrandmeister Schiffdorf, gegen 18:45 Uhr informiert, dass im Alten Apeler Weg Abwasser auf den Straßen austreten würde. Durch erste Erkundungen konnte dies schnell bestätigt werden. Ebenso schnell wurde festgestellt, dass der Grund eine defekte Abwasserpumpe, einer Baustelle, in der Sellstedter Straße ist. Hier war eine Pumpe ausgefallen und konnte somit kein Abwasser mehr pumpen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern wurde durch die Ortsfeuerwehr eine Schmutzwasserpumpe eingesetzt um die defekte Pumpe zu ersetzen. Hiermit wurde das Abwasser in einen intakten Schacht weiter gepumpt, bis zum Eintreffen eines Saugwagens, einer hinzugezogenen Fachfirma. Zusätzlich wurde die Straße im Alten Apeler Weg durch die Feuerwehr nochmal gespült. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell