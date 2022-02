Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Heiße Dusche sorgt für Einsatz am Freitagabend

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Freitagabendstunden, des 25. Februar 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam in die Bohlenstraße alarmiert. In einen Wohnheim löste gegen kurz vor 21:35 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Kurz nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte hier jedoch Entwarnung gegeben werden. Die erste Erkundung ergab, dass heißer Wasserdampf, einer Dusche, einen Brandmelder auslöste. Die weiteren auf Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte konnten somit den Einsatz noch auf Anfahrt abbrechen. Gegen kurz vor 22 Uhr war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell