Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Freitagvormittagstunden, den 25. Februar 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 11:35 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Ein Patient musste in der deutschen Straße nach einem Aufenthalt im Krankenhaus wieder zurück in seine Wohnung. Aufgrund dessen, dass der Patient im obersten Geschoss wohnt, unterstützte die Feuerwehr das Personal des Rettungsdienst. Kurz danach konnte der Einsatz bereits abgeschlossen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell