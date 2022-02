Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kochdunst sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 24. Februar 2022, wurden die beiden Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Tagespflege-Einrichtung löste die Brandmeldeanlage aus. In dem Wohnheim wurde gekocht, wobei Kochdunst einen Rauchmelder auslöste. Nach Erkundung der ersten Einsatzkräfte konnte somit Entwarnung gegeben werden, sodass einige Einsatzkräfte die Anfahrt abbrechen konnten und der Einsatz schnell beendet wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell