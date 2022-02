Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Sturmtief ,,Zeynep'' sorgt für viel Verwüstung: Über 100 Einsatzkräfte bestens vorbereitet und in Bereitschaft

Aufgrund der vorgewarnten Sturmlage für die Nacht von Freitag, den 18. Februar auf Samstag den 19. Februar 2022, wurden sämtliche Feuerwehren der Gemeinde Schiffdorf zur Bereitschaft in ihre Feuerwehrhäuser geordert. Seit 18 Uhr standen somit alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus der Gemeinde Schiffdorf einsatzbereit an ihren Standorten. Zusätzlich wurde eine Einsatzleitung vor Ort, kurz ELO, im Feuerwehrhaus Spaden eingerichtet. Um den Funkverkehr zu minimieren wurden sämtliche Einsätze von der Leitstelle an die ELO übermittelt und von hier die verschiedenen Ortsfeuerwehren koordiniert.

Bereits in den frühen Nachmittagsstunden kam es zu Einsätzen. So kam der erste Sturmeinsatz gegen ca. 14:30 Uhr für die Ortsfeuerwehr Spaden. Darauf folgte die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 17:19 Uhr mit einem Baum auf einem Haus. Nachdem der Sturm gegen drei Uhr nach ließ, wurde durch die Einsatzleitung entschieden, dass der Einsatz langsam beendet werden kann. Den Ortsfeuerwehren wurden jedoch empfohlen, eine Kontrollfahrt durch ihre Einsatzgebiete zu machen, um mehrere Einsätze am Vormittag zu vermeiden. Diese Kontrollfahrten zeigten einen größeren Erfolg, da weitere Einsatzstellen gefunden wurden.

Jedoch blieb es nicht aus, dass am Vormittag die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Geestenseth erneut alarmiert werden mussten. Somit wurden in der Zeit vom 18.02.2022, 14:30 Uhr bis zum 19.02.2022, ca. 12 Uhr insgesamt 48 Einsätze, in Zusammenhang mit dem Sturmtief ,,Zeynep'' abgearbeitet. Unteranderem kam es zu Einsätzen wo Bäume ganze Straßen blockierten und drohten umzustürzen, Gartenhäuschen die drohten weg zu fliegen oder lose und herunterfallende Dachziegel. Glücklicherweise kam es, trotz Windböen mit bis zu 140 km/h, in der Gemeinde Schiffdorf weder zu Personenschäden, noch zu größeren Sachschäden. Im Einsatz waren über 100 Kameradinnen und Kameraden, in allen Ortschaften der Gemeinde Schiffdorf.

Auflistungen, welche Ortsfeuerwehren wie viele Einsatzstellen abgearbeitet haben:

Altluneberg 1 Einsatzstelle; Bramel 2 Einsatzstellen; Geestenseth 7 Einsatzstellen; Laven 1 Einsatzstelle; Schiffdorf 7 Einsatzstellen; Sellstedt 5 Einsatzstellen; Spaden 10 Einsatzstellen; Wehdel 11 Einsatzstellen; Wehden 2 Einsatzstellen

