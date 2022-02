Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Sturm- und Orkantief Ylenia verschont Gemeinde Schiffdorf grötenteils

Schiffdorf

Das in der Nacht aufgezogene Sturm- & Orkantief Ylenia richtete am Donnerstag, den 17. Februar 2022, in vielen Teilen Norddeutschlands Schäden an und sorgte sogar dafür, dass der Zugverkehr eingestellt wurde. So kam es auch zu Einsätzen in der Gemeinde Schiffdorf.

Gegen 7:51 Uhr wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Geestenseth in die Wollingster Straße alarmiert. Hier brach ein Baum und stürzte in einen anderen, sodass sich dieser verkantete. Gemeinsam mit dem Bauhof wurde dieser Baum gefällt, um eine Gefahr des hinabstürzen zu verhindern. Während diesem Einsatz kam es zu einem weiteren Sturmschaden in Geestenseth. In der Straße Am Waldau stürzte ein Baum in ein Gebäude. Dieser Einsatz wurde durch die Ortsfeuerwehr Frelsdorf, aus der Gemeinde Beverstedt übernommen. Die Kameraden deckten mit Plane das Loch im Dach ab, um hier das Eindringen von Regen zu verhindern.

In der Ortschaft Wehdel, stürzte ebenfalls, gegen 08:12 Uhr, ein Baum auf die Wesermünder Straße. Dieser wurde zügig durch die Feuerwehr beseitigt. Außerdem wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 16:05 Uhr auf die Bremerhavener Straße alarmiert. Hier sollte ein Baum drohen auf die Straße zu fallen. Nach Einschätzung der Feuerwehr war hier kein weiterer Einsatz durch die Feuerwehr nötig.

Aufgrund des Regens der letzten Tage, sammelte sich in Schiffdorf erneut Wasser auf einer Weide, hinter der Straße Saalacker. Erneut drohte hier, das gesammelte Wasser in die Häuser der Anwohner zu laufen. Bereits die Gärten waren vollgelaufen. Daraufhin setzte die Feuerwehr hier zwischen 17:15 bis ca. 20:25 Uhr zwei Hochleistungsschmutzwasserpumpen ein, um das Wasser abzupumpen.

