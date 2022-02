Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gasgeruch sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den späten Donnerstagabendstunden, gegen 23:33 Uhr, des 03. Februar 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Bramel, gemeinsam mit der Führungsgruppe Schiffdorf und Spezialfahrzeugen für Gefahrgut, aus Elmlohe und Langen, in die Schiffdorfer Straße nach Sellstedt alarmiert. In einem Reihenhaus stellten Anwohner einen ungewöhnlichen Geruch fest und meldeten dies der Leitstelle. Aufgrund der Schilderung wurde hier der Einsatz, zu einem Gefahrguteinsatz. Nach ersten Erkundungen konnte jedoch nicht umgehend ein Geruch oder Ähnliches festgestellt werden. Daraufhin wurde ein Trupp, unter Atemschutz, mittels Messgeräten ins Gebäude zur Erkundung geschickt. Im Obergeschoss konnte hier auch eine große ausgetretene Menge Gas festgestellt werden. Da es sich um einen hauseigenen Gastank handelte, wurde dieser zunächst abgeschiebert und das Haus großzügig gelüftet. Da die Lüftungsmaßnahmen nur wenig Erfolg, auch nach mehreren Kontrollen, aufwiesen, musste entschieden werden, dass die Bewohner die Nacht nicht in dem Haus verbringen dürfen. Im weiteren Verlauf muss nun eine Fachkundige Firma beauftragt werden, um das Leck zu finden und den Fehler zu beheben. Gegen 01:30 Uhr konnten auch die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell