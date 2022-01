Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Sturmtief ,,Nadia'' sorgt für mehrere Sturmeinsätze im Gemeindegebiet - Ortschaft Schiffdorf am schlimmsten betroffen

Schiffdorf (ots)

Bereits frühzeitig wurden für den Norden Deutschlands Warnungen für starke Orkanböen, für Samstag den 29. Januar 2022 rausgegeben. Wie man unschwer merken konnte, bewahrheiteten sich diese Warnungen. So auch in der Gemeinde Schiffdorf, wo das Sturmtief ,,Nadia'' für insgesamt vier Einsätze, in dem Zeitraum von ca. 17 bis ca. 21 Uhr sorgte.

Besonders betroffen war aber scheinbar die Ortschaft Schiffdorf. Hier wurde die Ortsfeuerwehr insgesamt drei Mal zu umgestürzten Bäumen alarmiert. Der erste Baum stürzte gegen ca. 17:04 Uhr, in der Straße Große Litt. Die beiden weiteren Einsätze waren gegen 18:53 Uhr in der Straße Westerjagen und gegen 19:53 Uhr in der Sellstedter Straße. Bei allen Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume.

Abschließend wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt auf den Bobetsdamm, zwischen Sellstedt und Bramel alarmiert. Auch hier stürzte gegen 20:24 Uhr ein Baum um und blockierte zum Teil die Fahrbahn. Dieser Einsatz konnte gegen 21 Uhr als letzter Einsatz beendet werden.

