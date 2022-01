Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Tür für den Rettungsdienst

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Mittwochmorgenstunden des 26. Januar 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, sowie Rettungsdienst und Polizei in die Sägestraße, nach Sellstedt alarmiert. Gegen 09:50 Uhr lief bei der Leitstelle ein Notruf auf, dass eine Person bereits seit zwei Tagen nicht gesehen wurde und die Tür auch nicht öffnete. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde zügig ein Zugang zu der Wohnung geschaffen und die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. Die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel konnten somit noch auf der Anfahrt den Einsatz abbrechen.

