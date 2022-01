Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Montagmorgenstunden des 17. Januar 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf, gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Bramel nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnheim, in der Schleusenstraße, löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden, die Anlage löste zwar aufgrund von einer kleinen Rauchentwicklung aus, dies lag allerdings an angebrannten Essen. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden und konnte den Einsatz zügig abschließen.

