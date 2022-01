Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verunfallter Krad-Fahrer sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Bramel (ots)

In den Mittwochmorgenstunden, des 12. Januar 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Bramel gegen 08:05 Uhr in die Lange Straße nach Bramel gerufen. Kurz zuvor verunglückte hier ein Fahrer eines motorisierten Zweirad. Zuvor rückten lediglich Polizei und Rettungsdienst an, stellten jedoch fest, dass Betriebsstoffe austreten. Aus diesem Grund wurde die Feuerwehr nachalarmiert, um die Betriebsstoffe aufzunehmen. Kurz danach konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle bereits wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell