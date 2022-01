Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Personensuche am Freitagabend

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehden (ots)

In den Freitagabendstunden, des 07. Januar 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Wehden, gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Sievern und Elmlohe, sowie der Polizei gegen 22:24 Uhr nach Wehden alarmiert. Hier galt es eine vermisste Person aufzuspüren. Da davon ausgegangen wurde, dass sich die Person in einem Waldgebiet Richtung Elmlohe aufhält wurden speziell die Elmloher Kameraden, sowie die Drohnenstaffel der Ortsfeuerwehr Sievern zur Einsatzstelle alarmiert. Nachdem sich sowohl Feuerwehr und Polizei am Wehdener Feuerwehrhaus abgesprochen haben, startete zunächst die Drohnenstaffel. Bereits nach einer kurzen Zeit konnte die gesuchte Person wohlauf, ausfindig gemacht werden. Somit konnte der Einsatz für alle Einsatzkräfte zügig beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell