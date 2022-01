Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brennt Mülleimer an Haus - Schlimmeres konnte vor Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Freitagmorgenstunden, des 28. Januars 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth, gegen 08:22 Uhr nach Wehdel, in die dortige Silberseestraße alarmiert. An einem Haus geriet hier ein Mülleimer in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Anwohner das Feuer löschen und somit vermutlich einen größeren Schaden am Gebäude verhindern. Die ersten Einsatzkräfte führten lediglich Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Brandreste mittels Wärmebildkamera, um die letzten Glutnester ausfindig zu machen. Die Ortsfeuerwehren Altluneberg und Geestenseth konnten noch auf Anfahrt den Einsatz abbrechen.

