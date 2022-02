FFW Schiffdorf: Gut gewappnet für kommende Notfälle: Ortsfeuerwehr Wehdel übt an Rettungsdienstschule

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Am Freitagabend, den 28. Januar 2022, hatte die Ortsfeuerwehr Wehdel einen ganz besonderen Dienstabend. Die Ortsfeuerwehr Wehdel durfte die Rettungsdienstschule ,,Rettungsanker'', in der Schleusenstraße, in Bremerhaven besuchen.

Womit keiner der Kameraden rechnen konnte: Sie wurden direkt ins kalte Wasser geworfen. Bereits zuvor wurde hier ein Containerbrand inszeniert, wobei eine Person im Container vermisst wurde. Neben der vermissten Person im Container, wurden zwei weitere verletzte Personen auf dem Dach des Containers ausgemacht. Um die Übung möglichst realistisch zu gestalten, wurde der Container von innen mit Partynebel vernebelt. Die vermisste Person, eine Reanimationspuppe, wurde durch den Angriffstrupp gerettet und an die Kameraden übergeben. Diese mussten daraufhin mit einer Reanimation beginnen und diese bis in den bereitgestellten Rettungswagen reanimiert werden.

Neben dieser ersten Rettung, ist bereits ein weiterer Trupp unter Atemschutz auf das Dach vorgegangen, um hier die Übungspuppen zu retten. Gemeinsam mit allen Kameraden konnten auch diese zwei Opfer mittels Rettungsbrett und Leiter gerettet.

Abschließend gab es durch das Schulungspersonal noch theoretischen Unterricht in den Themengebieten der Reanimation, inklusive der richtigen Beatmung, der richtigen Lagerung von Patienten, sowie dem richtigen Umgang mit dem Spineboard. Hier nochmal ein großes Dankeschön an das Thema der Rettungsdienstschule ,,Rettungsanker'' für die bereitgestellten Räumlichkeiten, das Übungsszenario und dem Unterricht.

