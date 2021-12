Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung: Wem gehört dieser sichergestellte Schmuck?

Schwerte (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei hat am 17. Dezember 2021 mehrere Schmuckstücke sichergestellt, die eine Zeugin in einem roten Schmuckkasten auf dem P+R-Parkplatz "Im Reiche des Wassers" in Schwerte aufgefunden hatte. Diese könnten aus einem Eigentumsdelikt stammen. Es gibt bislang keine Hinweise auf einen Besitzer.

Wer kann Angaben zu den Schmuckstücken und dessen Besitzer machen? Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit einem Lichtbild des sichergestellten Schmucks: https://polizei.nrw/fahndung/71507

Hinweise nimmt die Polizeiwache Schwerte rund um die Uhr unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

