Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere Personen verletzt

Kamen (ots)

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber und Obdachlose wurden am Montag (20.12.2021) vier Männer leicht und eine Frau schwer verletzt.

Das Feuer war gegen 16.50 Uhr in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung bemerkt worden. Die Feuerwehr fand hier eine schwer verletzte Frau vor, die mit Rauchgasintoxikation in eine Druckkammer gebracht wurde. Die anderen Verletzten wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurden die Bewohner durch das Ordnungsamt innerhalb des Gebäudes umquartiert und konnten ins Haus zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen nicht vor.

