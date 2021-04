Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch/ Täter überrascht und anschließend festgenommen

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (13. April), zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr, schob ein zunächst unbekannter Täter an einem Haus in der Keverstraße die Rollläden der Terrasse hoch und hebelte anschließend die Terrassentür auf. Im Haus durchwühlte er die Räume nach Diebesgut. Die 79-jährige Bewohnerin, die sich in ihrem Schlafzimmer aufhielt, hörte verdächtige Geräusche und überraschte den Täter im Obergeschoss, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Die Bewohnerin verständigte augenblicklich die Polizei, die den Täter im Nahbereich festnehmen konnte. Er wurde ins Gewahrsam gebracht, wo sich herausstellte, dass es sich um einen 34-jährigen Mann aus Hückelhoven handelte. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und diese dauern an.

