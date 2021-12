Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Werne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Werne am Freitagmorgen (17.12.2021) sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen 9 und 10 Uhr einen auf dem Parkplatz Am Griesetorn/Auf dem Berg geparkten Pkw beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Geschädigte fand an ihrer Windschutzscheibe einen Notizzettel eines Zeugen bzw. einer Zeugin mit dem angeblichen Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs vor. Dieses ist jedoch nicht ausgegeben. Außerdem hatte der Zeuge bzw. die Zeugin keine Kontaktdaten hinterlassen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Audi in Goldton gehandelt haben.

Die Polizei bittet nun die Person, die den Notizzettel am beschädigten Auto befestigt hatte, sowie weitere Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich an die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell