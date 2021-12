Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Werne - Einbrüche in drei Corona-Testzentren - Polizei sucht Zeugen

Bergkamen/Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (18.12.2021) auf Sonntag (19.12.2021) in insgesamt drei Corona-Testzentren in Bergkamen und Werne eingebrochen. Covid-Testungen wurden nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gestohlen.

Bei einem Tatort handelt es sich um ein Corona-Testzentrum am Parkplatz Solebad in Werne, wo die Täter den Container durchwühlten und elektronische Geräte entwendeten.

Ein zweiter Tatort ist ein Corona-Testzentrum an der Steinstraße in Werne. Auch dieser Container wurde durchwühlt. Entwendet wurde nichts.

Der dritte Tatort liegt auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Industriestraße in Bergkamen. Hier durchsuchten die Täter den Container und stahlen elektronische Geräte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell