Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall auf Verkehrsring - bei Fahrstreifenwechsel Pkw übersehen - eine schwer- und eine leichtverletzte Person

Unna

Am Samstag, um 19.25 Uhr, befuhr ein 46jähriger Fröndenberger mit seinem Pkw den Ostring in Richtung Morgenstraße, um nach links in die Morgenstraße einzubiegen. Beim Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die linke Fahrspur übersah der Fahrzeugführer einen links neben ihm fahrenden Wagen einer 18jährigen Bönenerin. Durch die Kollision prallte der Wagen der jungen Fahrerin gegen einen Laternenmast. Durch den Zusammenstoß wurde die 18jährige junge Frau schwer- und ihre gleichaltrige Beifahrerin leichtverletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fröndenberger und sein 13jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 15000 Euro.

