Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw kam auf der Seite zum Stehen

Fröndenberg (ots)

Ein 22jähriger Fröndenberger befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Wiesengrund in Richtung der Straße Hirschberg. In einer lang gezogenen Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einer Laterne und einem Stabmattenzaun, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Durch Ersthelfer konnte der Verunfallte aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde durch diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fröndenberger unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Der Wagen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. An der Laterne und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 15000 Euro.

