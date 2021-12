Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Alkoholisierte Frau beschädigt ein Fahrzeug und leitstet Widerstand

Kamen (ots)

Am späten Freitagnachmittag hielt sich eine stark betrunkene Frau im Bereich des Bahnhofes in Kamen auf. Hier beschädigte sie ein Auto und pöbelte Passanten am Bahnhof an. Als die dazugerufene Polizei die Frau ansprach, wollte sie sich durch Flucht der Polizei entziehen. Sie konnte durch die Polizeibeamten festgehalten werden. Beim anschließenden Widerstand der Frau wurde ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

