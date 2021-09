Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Heßlar: Unbekannte Täter spannen Drahtzaun über Rad-/Gehweg

Homberg (ots)

Felsberg-Heßlar

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Tatzeit: 26.09.2021, gg. 13:20 Uhr Unbekannte Täter spannten auf einem Rad/ Gehweg in der Nähe der Brücke über die A 7 einen Draht über den Weg und versuchten hierdurch offensichtlich Radfahrer oder Fußgänger zu Fall zu bringen. Die Täter spannten zwischen Zaunpfosten und der Leitplanke, unmittelbar nach der Autobahnbrücke linksseitig am dortigen Maisfeld, einen Drahtweidezaun über den Rad-Gehweg. Der Zaun war in einer Höhe von 20 cm über dem Weg gespannt und für Radfahrer sehr schlecht zu erkennen. Der Drahtzaun wurde am Sonntagmittag von einem Zeugen bemerkt, welcher umgehend die Polizei verständigte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell