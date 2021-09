Polizei Homberg

POL-HR: Gilserberg-Sachsenhausen: Brand in Geräteschuppen

Homberg (ots)

Gilserberg-Sachsenhausen

Verdacht der Brandstiftung an Geräteschuppen Tatzeit: 26.09.2021, 17:40 Uhr bis 18:20 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einer vermutlichen Brandstiftung in einem Geräteschuppen in der Treysaer Straße. Die Täter entzündeten ein gelagertes Trampolin, welches zusammengerollt auf einem Holzanhänger lagerte. Das Kunststoffnetz des Trampolins verbrannte hierdurch. Der Holzanhänger sowie der Dachstuhl des Geräteschuppens wurden durch Hitzeentwicklung und Ruß leicht beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell