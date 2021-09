Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Lagerschuppen Tatzeit: 23.09.2021, 14:00 Uhr bis 27.09.2021, 07:30 Uhr In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in einen Lagerschuppen im Wigelsweg ein und stahlen Gartengeräte. Die Täter betraten das Naturlehrgebiet und brachen zielgerichtet einen dortigen Lagerschuppen auf. Aus dem Lagerschuppen stahlen die Täter zwei Motorsensen, eine Heckenschere und ein Laubbläser. Der Wert der Geräte steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

