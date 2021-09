Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Versuchter Einbruch in Schule

Homberg (ots)

Fritzlar

Versuchter Einbruch in Schule Tatzeit: 27.09.2021, 17:00 Uhr bis 29.09.2021, 16:00 Uhr In eine Schule im Schladenweg versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen einzubrechen, hierbei verursachten sie Sachschaden. Die Täter begaben sich zu zwei rückseitigen Eingangstüren und versuchten diese gewaltsam aufzubrechen. Die Türen wurden hierbei beschädigt, blieben jedoch verschlossen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell