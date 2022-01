Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Einbruch in Mobilfunk-Geschäft

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mobilfunk-Geschäft im Allee-Center am Mittwoch, 19. Januar, gegen 4 Uhr, konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Ein Zeuge meldete der Polizei ein lautes Klirren aus dem Bereich des Westeingangs des Allee-Centers. Einsatzkräfte stellten das eingeschlagene Schaufenster fest und leiteten eine Fahndung im Nahbereich des Objekts ein. Mit Erfolg: Der Tatverdächtige wurde auf dem Busparkplatz an der Poststraße durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen. In dem Rucksack des Mannes fanden die Polizisten mehrere Handy-Attrappen. Die Ausrede, dass er die Attrappen vor einigen Wochen von einem Freund bekommen habe wurde von einem penetranten, durchgängig hohem Piep-Ton begleitet. Der Ton kam von zwei weiteren Handy-Dummys, die sich nur wenige Meter entfernt in einer Einfahrt eines Parkhauses befanden - mit aktiver Diebstahlsicherung aus dem Geschäft im Allee-Center. Nach ersten Ermittlungen hatte der einschlägig polizeibekannte 48-Jährige zuvor mit einem Stein die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeworfen. Unklar ist, ob er sich der funktionsuntüchtigen Beute bewusst war. Der Mann aus Hamm wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.(mg)

