Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit geparkten Autos

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße sind am Dienstagmorgen (18. Januar) zwei Auto-Insassinnen schwer verletzt worden. Gegen 10.20 Uhr war dort eine 65-jährige Volkswagenfahrerin aus Hamm in Richtung stadteinwärts unterwegs. Etwa in Höhe der Haus Nummer 17 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Golf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie mit einem am Fahrbahnrand parkenden Opel aus Hamm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen dahinter stehenden Skoda, ebenfalls aus Hamm, geschoben. Aufgrund der entstandenen Hebelwirkung kippte der Golf Cross nach rechts und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 88-jährige Beifahrerin konnte unverzüglich durch tatkräftige Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Genauso wie die Fahrerin, die selbständig aus ihrem Auto aussteigen konnte, wurde die betagte Dame durch eingesetzte Rettungsfahrzeuge in Hammer Krankenhäuser gebracht. Beide Frauen verblieben dort stationär. Der an den beteiligten PKW entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 36000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Otto-Brenner-Straße vollständig gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell