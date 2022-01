Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Kellerbrände in Bockum-Hövel - Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am späten Montagabend, 17. Januar, kam es in Bockum-Hövel zu zwei Kellerbränden - mehrere Bewohner kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 23.45 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines angrenzenden Mehrfamilienhauses an der Straße im Nordfeld, wie Rauch aus dem Gebäude kam und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr evakuierte die anwesenden Bewohner sowie zwei Hunde. Um auszuschließen, dass sich niemand mehr im Haus aufhält, mussten zwei Wohnungstüren aufgebrochen werden.

Ein 73-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau mit ihrer dreijährigen Tochter mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Weitere Bewohner wurden wurden vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut.

Wenig später, gegen 00.35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Rautenstrauchstraße gerufen.

Die Bewohner des vierstöckigen Gebäudes wurden über Drehleitern von der Feuerwehr evakuiert und im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Ein 36-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Höhe der Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Stand sind die Wohnungen beider Mehrfamilienhäuser weiterhin bewohnbar.

Warum es zu den beiden Bränden kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Während der Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die betroffenen Straßen jeweils in beide Richtungen.(hei)

